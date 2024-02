Sorpreso mentre ruba nella camera d'hotel: "Sì sì, ho finito con le pulizie"

Finto cameriere al piano, vero ladro. Un ragazzo di 19 anni, italiano, è stato arrestato martedì pomeriggio a Milano con l'accusa di furto in abitazione dopo aver rubato in una camera di un hotel di via Scarlatti, a due passi dalla stazione Centrale.

L'allarme è scattato verso le 18.30, quando i due ospiti - una donna di 53 anni e suo marito di 52 anni, entrambi turisti da Singapore - sono tornati nella struttura dopo un giro in centro. Al momento di aprire la stanza, i due hanno trovato la porta bloccata, motivo per cui l'uomo è tornato al piano terra per chiedere aiuto alla reception.

Dopo pochi istanti, però, dalla camera è uscito il 19enne, a cui la 52enne - rimasta lì in attesa - ha immediatamente chiesto spiegazioni. Il giovane ha cercato di cavarsela fingendosi un addetto dell'hotel - "Prego, ho finito con le pulizie", avrebbe detto -, ma è stato bloccato dalla stessa vittima. I poliziotti in tasca gli hanno poi trovato poco meno di mille euro in contanti, rubati proprio alla coppia, e per lui sono scattate le manette.