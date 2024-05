Colpo grosso in hotel: furto da 40mila euro in due stanze (con le porte intatte)

Stanze ripulite. E gioielli spariti. Colpo grosso domenica in un hotel di via Senigallia a Milano, dove quattro cittadini dell'Arabia Saudita sono stati derubati da qualcuno per il momento ancora rimasto ignoto. L'allarme è scattato poco dopo le 23, quando i quattro - un 26enne, un 50enne, un 49enne e un 58enne, che occupavano due camere - sono tornati e non hanno più trovato gioielli e denaro contante e hanno chiesto aiuto alla reception, da cui sono state avvisate le forze dell'ordine.

Agli agenti delle volanti intervenuti, i turisti hanno denunciato un maxi furto per un valore di circa 40mila euro. I poliziotti che hanno effettuato i primi accertamenti non hanno trovato segni di effrazione sulle porte, il che inevitabilmente potrebbe restringere il cerchio sui sospettati.

È verosimile, infatti, che chi è entrato nelle due camere lo abbia fatto utilizzando una chiave, evitando così di lasciare tracce. Gli investigatori stanno già effettuando tutte le analisi per risalire a chi ha messo a segno il furto.