Furto in centro a Milano: gli strappa dal polso l'orologio da 36mila euro

Un 45enne è stato derubato dell'orologio che portava al polso (un Hublot da 36mila euro) in corso Como a Milano all'alba di sabato 10 settembre. Il fatto è stato reso noto dalla Questura e sul caso sta indagando la polizia.

Tutto è accaduto poco prima delle 5:30: il 45enne ha messo a verbale che mentre stava passeggiando in Corso Como è stato avvicinato da un uomo di bassa statura che gli ha afferrato il braccio sinistro e strappato l'orologio.

Immediatamente dopo il furto il ladro è scappato facendo perdere le proprie tracce, quando gli agenti sono arrivati nel luogo della rapina non hanno trovato nessuno corrispondente alla descrizione della vittima. Qualche dettaglio utile alle indagini potrebbe arrivare dalle telecamere a circuito chiuso della zona.

La notte dei Rolex: rubati orologi per 70mila euro

Nella notte tra venerdì e sabato 10 settembre si sono verificati tre furti di orologi per le vie della movida di Milano (per il momento non c'è nessun elemento che li collega). In totale sono stati rubati due Rolex e un Audemars Piguet per un totale di circa 70mila euro.