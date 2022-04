Ruba l'Iphone a una ragazza: tradito e arrestato grazie alla geolocalizzazione

Le ha strappato di mano il telefono e ha cercato di scappare facendo perdere le sue tracce, ma per lui sono scattate le manette. Un ragazzo di 18 anni è stato arrestato dalla polizia dopo aver scippato una 21enne in via Pacini a Milano nella notte tra sabato e domenica 10 aprile.

Tutto è iniziato alla fermata del bus intorno alle 3:30: il ladro si è avvicinato alla giovane e dopo pochi istanti le ha strappato di mano l'Iphone per poi scappare. La 21enne lo ha rincorso per qualche centinaio di metri ma è stato tutto inutile.

A tradire il ladro è stato il servizio di geolocalizzazione del telefono. La giovane, infatti, ha segnalato alla polizia che il telefono si trovava in piazza Leonardo e lì gli agenti hanno trovato un ragazzo che corrispondeva alla descrizione fornita dalla vittima. Addosso aveva l'Iphone rubato e un altro telefono di cui non ha saputo fornire alcun dettaglio. Per lui sono scattate le manette con l'accusa di furto con strappo, non solo: è stato indagato per ricettazione.