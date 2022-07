Cerca di rubare un Iphone al Mediaworld: arrestato

Ha cercato di rubare un Iphone e un telefono Xiaomi all'interno del Mediaworld di viale Certosa ma è stato arrestato con l'accusa di tentato furto aggravato. È successo nel tardo pomeriggio di giovedì 14 luglio, nei guai un cittadino algerino di 28 anni.

Tutto è accaduto poco dopo le 19:30, come riferito dalla questura. Il 28enne avrebbe cercato di staccare il sistema antitaccheggio dai cellulari in esposizione facendo scattare l'allarme; resosi conto di aver attirato le attenzioni su di sé il 28enne si è allontanato per qualche minuto, salvo poi tornare sui suoi passi, afferrare i telefoni e dirigersi verso l'uscita. Proprio in questo frangente è stato braccato dagli addetti alla vigilanza che lo hanno trattenuto fino all'arrivo degli agenti della questura.

Per lui sono scattate le manette con l'accusa di tentato furto aggravato.

Cerca di rubare delle bici: arrestato in Piazza Affari

Nella tarda mattinata di giovedì, invece, gli agenti della questura hanno fermato un italiano di 57 anni che stava cercando di rubare alcune biciclette in Piazza Affari a Milano (non lontano dalla sede della Borsa). L'uomo, trovato con addosso diversi tronchesi, trapani e cesoie, è stato braccato da una volante del commissariato Centro mentre stava cercando di forzare i lucchetti di alcune biciclette legate a una rastrelliera.