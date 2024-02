Cerca di rubare un iPhone in Stazione Centrale a Milano: arrestato

Ha allungato la mano e ha cercato di prendere un iPhone da una tasca che non era la sua. E per lui sono scattate le manette. Un uomo di 27 anni è stato arrestato dalla Polfer in Stazione Centrale a Milano nella giornata di martedì 21 febbraio dopo aver cercato di rubare lo smartphone a una ragazza.

Il furto, come riportato in una nota di via Fatebenefratelli, è avvenuto nella stazione della metropolitana davanti a due agenti in borghese. Il 27enne è stato notato appena ha allungato la mano nella tasca della giovane: è stato bloccato dagli agenti e accompagnato negli uffici per gli accertamenti.

L’uomo è stato arrestato e trattenuto nelle camere di sicurezza della questura, in attesa del processo per direttissima.