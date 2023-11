"Sono l'operaio, prendo la moto": l'incredibile furto di una Kawasaki all'Eicma di Milano

Ha scelto il momento adatto, accodandosi agli addetti, quelli veri. Ha scelto il "travestimento" giusto, spacciandosi per "operaio". Ma, purtroppo per lui e per suo padre, la fuga col bottino è fallita. Due uomini - papà 55enne e figlio 18enne, entrambi cittadini tedeschi - sono stati denunciati lunedì mattina a Rho con l'accusa di tentato furto aggravato dopo aver cercato di rubare una Kawasaki da 11mila euro che era in esposizione all'Eicma, la fiera dei motori finita soltanto poche ore prima.

Verso le 9.30, stando a quanto poi ricostruito dai carabinieri, quattro uomini - tra cui il 18enne - si sono presentati allo stand della casa giapponese dicendo di dover ritirare quattro motociclette, sulle 60 che erano state portate lì, per il successivo trasporto. Gli operai hanno quindi preso i mezzi e si sono allontanati, ma pochi minuti dopo l'addetto alla vigilanza - dopo aver sentito il responsabile di Kawasaki - si è accorto in realtà che le moto da "spostare" erano tre e non quattro.

I militari del nucleo fiera, che si trovano sempre all'interno dei padiglioni, hanno quindi bloccato tutte le uscite per evitare che il ladro potesse sparire con la refurtiva e hanno iniziato a cercare in tutti i camion in partenza. La "caccia" ha dato i suoi frutti un'ora dopo, quando la Kawasaki - una Kx250x - è stata trovata su un camion con targa tedesca al cui interno, oltre alla moto, c'erano proprio padre e figlio. Il mezzo è stato restituito al responsabile dello stand, mentre i due sono stati indagati.