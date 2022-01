Ladro arrestato nei pressi della Stazione Centrale

Un 26enne di nazionalità algerina, pluripregiudicato e irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato dagli agenti della polizia ferroviaria di Milano per furto aggravato. I poliziotti, impiegati in un servizio antiborseggio, transitando nella piazza adiacente alla stazione Centrale, hanno notato il giovane che mostrava particolare interesse per uno zaino appoggiato dietro a due persone sedute su un muretto.

Il 26enne, dopo aver prestato attenzione all'eventuale presenza di forze dell'ordine, si è impossessato della borsa, allontanandosi velocemente a bordo di un monopattino in direzione della Galleria delle Carrozze della stazione. Bloccato dagli agenti, è stato denunciato per inosservanza alle norme sugli stranieri. Lo zaino, contenente effetti personali e chiavi di abitazione, è stato restituito alla proprietaria, ignara dell'accaduto, mentre il monopattino è stato sequestrato.