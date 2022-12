Si imbuca a una festa, ruba una lampada da 1000 euro e poi la spacca in testa a un uomo

Fuga fallita. Nonostante abbia sacrificato il bottino per cui poi è finito in manette. Un uomo di 27 anni, un italiano senza precedenti, è stato arrestato nella notte tra giovedì e venerdì a Milano con l'accusa di rapina impropria dopo aver cercato di rubare una lampada da mille euro.

Il suo blitz è scattato verso l'1.30, quando - insieme a un complice, per ora fuggito - si è imbucato a una festa aziendale organizzata nei locali di un'agenzia pubblicitaria in via Donizetti, pieno centro città. La loro presenza non è passata inosservata al titolare della società, un italiano 36enne, che li ha tenuti d'occhio fino a quando li ha visti fuggire con la preziosa lampada.

Intervenuto per cercare di fermare i ladri, l'uomo è stato colpito alla testa dal 27enne proprio con la luce, chiaramente andata in frantumi. A bloccare il giovane sono poi stati i militari del Radiomobile che lo hanno immobilizzato e ammanettato. Il titolare dell'azienda, che ha riportato una ferita al sopracciglio sinistro, non ha comunque avuto bisogno del ricovero in ospedale.