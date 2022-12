"Quell'uomo ti ha rubato la borsa" e i passanti lo bloccano

Un uomo di 42 anni, cittadino marocchino, è stato arrestato dalla polizia alla stazione degli autobus di Lampugnano con l'accusa di tentato furto aggravato nella mattinata di giovedì 15 dicembre. L'uomo, stando a quanto riferito da alcuni passanti che lo hanno fermato, avrebbe rubato la borsa a una ragazza indonesiana di 21 anni che stava per partire per Roma con un bus.

Tutto è accaduto intorno alle 10, come ricostruito da via Fatebenefratelli. Sono stati alcuni passanti a segnalare alla 21enne di essere stata derubata e gli stessi passanti hanno bloccato l'uomo, già noto alle forze dell'ordine, fino all'arrivo di una volante.

Quando i poliziotti sono arrivati sul posto lo hanno perquisito ma addosso non aveva nessun oggetto della 21enne, né è stata recuperata la borsa. L'uomo è stato arrestato con l'accusa di tentato furto aggravato e trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del giudizio per direttissima.