L'uomo che 'fa la spesa gratis' da Lidl

È entrato al supermercato, ha fatto la spesa ed è passato alle casse senza pagare. Poi quando la vigilanza ha cercato di fermarlo, ha opposto resistenza, ma è stato poi e arrestato per rapina dalla polizia di Stato. L'accaduto nel tardo pomeriggio di giovedì 23 settembre nel punto vendita Lidl di via Forze Armate.

A finire nei guai un 30enne marocchino con precedenti per reati contro il patrimonio. Entrato nel punto vendita aveva sottratto alimenti del valore di circa 100 euro. Quando la sicurezza si è accorta di tutto, è entrato in colluttazione con i vigilantes. Nel frattempo però è arrivata una volante che, dopo averlo fermato, l'ha tratto in arresto. Ora dovrà rispondere di rapina.