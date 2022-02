Aggredisce vigilantes e lo minaccia col coltello davanti a due 'ghisa'

Ha preteso di passare dalle casse pagando solo una parte della spesa, poi, una volta fermato, ha aggredito un uomo della sicurezza. Ad assistere alla scena, però, c'erano due agenti della polizia locale fuori servizio, che hanno fermato e arrestato l'uomo.

L'accaduto al Lidl di via Grassi, periferia nord di Milano, nel pomeriggio di lunedì 14 febbraio, verso le 17. A finire in manette con l'accusa di rapina impropria aggravata, un 46enne romeno senza fissa dimora.

L'uomo aveva nascosto parte della merce per non pagarla. Poi, quando l'addetto alla sicurezza aveva provato a fermarlo, ne era nata una colluttazione e il 46enne era poi massato alle minacce brandendo un coltello. Proprio in quel frangente i due ghisa, che avevano appena finito il turno, sono entrati nel supermercato e hanno bloccato l'aggressore.