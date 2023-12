Il video dell'assalto milionario al magazzino: 4 in manette (e uno investito dai complici)

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Avevano fatto tutto come al solito. Le macchine per bloccare le strade, il suv per sfondare il cancello e l'ingresso e il furgone per caricare il bottino. Questa volta, però, c'era una variabile che non avevano considerato: i carabinieri. Che alla fine li hanno arrestati. In manette, con l'accusa di furto aggravato per un assalto milionario a una logistica della provincia di Bologna, sono finiti due moldavi di 41 e 42 anni e un ucraino di 30, mentre un 43enne, anche lui moldavo, è stato fermato perché ricercato.

Sarebbero stati loro quattro - più altri tre complici comunque fermati e identificati ma al momento "solo" indagati per decisione della procura - a svaligiare nella notte del 19 dicembre il capannone di un'azienda che si occupa di tecnologia a Stiatico di San Giorgio di Piano. Il gruppo era entrato in azione verso le 4.30 sfondando la recinzione e la saracinesca del deposito per poi fuggire con un milione di euro di bottino, tra Airpods e cuffie Harman Kardon.

A colpo compiuto, i quattro arrestati e i complici avrebbero abbandonato sei macchine di traverso in strada, così da ritardare l'intervento delle forze dell'ordine, e si sarebbero diretti nuovamente a Milano, dove la loro fuga è finita. I carabinieri della seconda sezione del nucleo investigativo, infatti, hanno bloccato i due moldavi di 41 e 42 anni e l'ucraino di 30 al loro arrivo a Pero a bordo di un furgone ancora pieno di refurtiva, che era stata caricata su un mezzo "pulito" dopo il raid nel magazzino. Il moldavo 43enne è stato invece rintracciato a Legnano ed è stato arrestato perché destinatario di due ordinanze di custodia cautelare per reati identici. Insieme a lui i militari hanno trovato gli altri tre indagati, che avrebbero preso parte al colpo insieme al resto della banda. Prima di essere portato a San Vittore il 43enne è anche finito al Niguarda perché nelle fasi del furto, interamente ripreso dalle telecamere di videosorveglianza, è stato travolto dai suoi stessi complici. Il che, comunque, non aveva fermato il commando.

Un commando che al momento è sospettato di almeno altri dieci colpi identici messi a segno nell'ultimo paio di anni tra Milano e il resto della Lombardia. Raid sempre chirurgici, mirati, veloci. E milionari. Ma l'ultima volta i carabinieri, che da mesi collaborano con la polizia moldava per seguire le tracce dei sospettati, li hanno aspettati dove sapevano sarebbero tornati. E li hanno bloccati.