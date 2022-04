Cerca di fare shopping gratis da Louis Vuitton: arrestato

Ha cercato di rubare due cinture nella boutique di Louis Vuitton in via Montenapoleone a Milano ma per lui sono scattate le manette. È successo nel tardo pomeriggio di sabato 9 aprile; nei guai un cittadino marocchino di 37 anni, arrestato dagli agenti della questura.

Tutto è accaduto intorno alle 19:30 quando l'uomo è entrato nel negozio spacciandosi per cliente, successivamente ha preso due cinture da 400 euro e ha tolto le placche antitaccheggio. Infine ha cercato di uscire dal negozio come se nulla fosse ma è stato bloccato da una commessa che ha lanciato l'allarme. Il ladro ha cercato di spintonarla per guadagnare la fuga ma sul posto sono arrivati gli agenti di via Fatebenefratelli.

Entrambe le cinture sono state recuperate e restituite alla boutique mentre per il 37enne sono scattate le manette con l'accusa di tentata rapina.