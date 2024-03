Commando all'assalto della ditta: chiodi, camion ariete e macchine in strada

Il camion per sfondare l'ingresso. I chiodi e le auto di traverso per ritardare l'intervento delle forze dell'ordine. Assalto nella notte a un magazzino di Albairate, nel Milanese. A finire nel mirino dei malviventi è stato il capannone della "Kerry Logistics", società che si trova sulla Provinciale 114 e che si occupa di logistica e spedizioni.

I banditi, almeno quindici, tutti con il volto travisato, sono entrati in azione verso le 4 della notte tra venerdì e sabato. Dopo aver lasciato in strada delle macchine e dei furgoni con i pneumatici forati, i ladri hanno disseminato sull'asfalto chiodi a tre punti e hanno poi fatto irruzione nella struttura, usando un mezzo pesante per sfondare il cancello e la saracinesca.

Stando alle prime informazioni finora apprese, il commando avrebbe poi caricato il bottino su alcuni veicoli e avrebbe fatto perdere le proprie tracce. Ingentissimo il valore della merce rubata, sembrerebbe soprattutto cellulari. Dopo l'allarme sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno liberato la Provinciale dalle auto e dai chiodi e hanno effettuato tutti i rilievi del caso alla ricerca di qualche elemento utile che possa aiutare a identificare i componenti della banda.

Alcuni particolari del raid - il mezzo usato come ariete e l'utilizzo dei chiodi - riporta alla mente dei colpi già avvenuti in passato nel Milanese, sempre nei magazzini di ditte di logistica. A novembre 2023 era toccato a una ditta di Settala da cui erano spariti 14 bancali di materiale tecnologico per un valore di oltre un milione di euro. A giugno precedente, invece, un blitz in un'azienda di Cambiago era terminato con una guardia giurata che aveva sorpreso la banda e l'aveva messa in fuga esplodendo nove colpi di pistola.