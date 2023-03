Assalto al magazzino di cellulari, ma per la banda finisce male

In manette ancora prima di entrare in azione. Due duomini - un 18enne e un 34enne, entrambi cittadini romeni - sono stati arrestati sabato sera a Bresso, nel Milanese, mentre cercavano di svaligiare un'azienda che si occupa di vendita di cellulari all'ingrosso.

A bloccarli sono stati i carabinieri del Radiomobile, che verso le 23 hanno ricevuto la segnalazione del tentato furto nel capannone, che si trova in via Carolina Romani. Quando i militari sono arrivati, hanno notato cinque persone che scavalcavano la recinzione della ditta e che - alla vista delle forze dell'ordine - si sono dati alla fuga. Tre della banda sono riusciti a scappare, mentre i due hanno fatto poca strada e sono stati raggiunti e bloccati mentre cercavano di salire a bordo di un'auto con targa tedesca, intestata a un uomo residente in Germania.

Poco distante è stata poi scoperta un'altra macchina - anche quella con targa tedesca - al cui interno sono stati trovati 12 sacchi di tela pieni di arnesi da scasso, ricetrasmittenti e cinque ventose pneumatiche con maglie. Il 18enne e il 34enne sono quindi stati dichiarati in arresto con l'accusa di tentato furto aggravato.