Maxi furto da Hermes: rubate borse per 90mila euro dal magazzino

Nessun segno di effrazione, nessuna data cerchiata in rosso sul calendario e nessun sospettato ufficiale, anche se il ladro viene cercato tra una stretta cerchia di persone. C'è solo un dato certo per il maxi furto messo a segno nel magazzino di Hermes in via Montenapoleone a Milano: sono sparite quattro borse (tra cui una Birkin in pelle di alligatore) per un totale di 90mila euro. Sul caso stanno indagando i carabinieri.

Ad accorgersi del fatto sono stati gli stessi dipendenti del negozio. Più nel dettaglio il furto è stato scoperto nei giorni scorsi, quando una commessa che stava cercando una borsa in magazzino si è resa conto che l'oggetto non era più nella posizione caricata a sistema. Al suo posto, invece, era presente un'altra borsa, sempre di Hermes, ma decisamente più economica. All'inizio è sembrato un "semplice" errore, una svista, ma non trovandola sugli altri scaffali è scattato l'inventario. Al termine della procedura è emerso che mancavano quattro borse. Tra queste una Birkin in pelle di alligatore del valore di circa 50 mila euro.

Il fatto è stato denunciato lunedì 7 agosto ai carabinieri della stazione di Moscova. Inutile dire che ad agire sia stata una mano esperta: nessuno scaffale è stato lasciato vuoto, ma al posto delle borse più costose sono state posizionate delle versioni più economiche. Un accorgimento che non ha permesso al personale di Hermes di accorgersi tempestivamente del furto. E proprio tra le persone che gravitano attorno al negozio si stanno concentrando le indagini. Al magazzino di via Montenapoleone, infatti, si accede solo dal negozio e sulle porte non c'è nessun segno di effrazione.

Chi ha rubato sapeva come muoversi, dove entrare e cosa prendere. I carabinieri hanno acquisito tutti i filmati registrati dalle telecamere a circuito chiuso che sorvegliano sia l'ingresso del magazzino che il negozio. Le immagini ci sono, ma non sapendo quando è stato messo a segno il furto è difficile concentrarsi su una data precisa. Dipendenti della casa di moda, personale delle pulizie e di sorveglianza verranno ascoltati nei prossimi giorni dagli investigatori.