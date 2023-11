Chiodi e auto in strada: assalto al magazzino, colpo milionario del commando

Le vie sbarrate per guadagnare tempo. I chiodi sull'asfalto per evitare l'arrivo delle forze dell'ordine. Poi la fuga col bottino, milionario. Assalto riuscito nella notte tra mercoledì e giovedì a un magazzino di una ditta di Settala, nel Milanese, che si occupa di distribuzione di prodotti tecnologici.

Stando a quanto appreso da MilanoToday, il commando - composto da almeno una decine di persone - è arrivato sul posto con un paio di furgoni e diverse auto, alcune delle quali lasciate di traverso nei dintorni di viale delle Industrie, così da bloccare la circolazione.

Dopo aver fatto scappare la guardia giurata presente fuori dal magazzino, i ladri hanno forzato il cancello d'ingresso, sono entrati nel capannone e hanno portato via quattordici bancali di cellulari, per un valore di almeno un milione di euro. Preso il bottino, i banditi sono fuggiti e quando i carabinieri della compagnia di San Donato sono arrivati sul posto avevano già fatto perdere le proprie tracce.

I militari che indagano stanno ora recuperando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della ditta, sperando ci siano frame che possano aiutare per dare un nome e un volto ai ladri. Un'altra mano potrebbe arrivare dai veicoli abbandonati sul luogo del colpo, verosimilmente rubati nei giorni scorsi.

Il precedente finito a colpi di pistola

A fine giugno un colpo molto simile era avvenuto alla Esprinet di Cambiago, azienda che si occupa di logistica, soprattutto di materiale tecnologico, e già finita nel mirino in passato. La banda aveva posizionato quattro auto rubate all'uscita degli svincoli autostradali della zona e aveva bruciato i mezzi per poi spargere sull'asfalto bande chiodate. A quel punto il gruppo era entrato in azione buttando giù il cancello della ditta con un furgone per guadagnarsi una via d'accesso.

A rovinare i loro piani era stato però un vigilante, che stava sorvegliando il magazzino ed era immediatamente intervenuto. La guardia aveva sparato contro i malviventi - almeno nove i colpi esplosi -, che si erano subito allontanati a bordo di due macchine, senza bottino. L'addetto alla sicurezza - un italiano di 53 anni - era rimasto lievemente ferito ed era stato accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale di Vimercate.

Gli altri assalti, tutti molto simili

Da tempo ormai nell'hinterland milanese colpi del genere - tentati e riusciti - si susseguono con una certa regolarità. Sempre molto simile il copione, dai chiodi alle auto lasciate in strada fino ai furgoni usati per sfondare gli ingressi passando per gli obiettivi scelti, quasi esclusivamente capannoni di aziende di logistica.

A maggio scorso una banda aveva svaligiato il magazzino di una ditta di via Tolstoj a San Giuliano Milanese che si occupa di tecnologia. Anche in quel caso i ladri avevano sfondato la saracinesca e avevano poi rubato cellulari e iPad per un valore di almeno un milione e mezzo di euro. Presa la merce, i malviventi erano fuggiti a bordo di due auto, mentre altre cinque - tutte presumibilmente rubate - erano state trovate abbandonate in strada.

Tra l'estate e la fine del 2022 alcuni raid in serie erano invece stati messi a segno tra Segrate, Tribiano, Albairate e Trezzano sul Naviglio. A giugno un commando aveva ripulito il capannone di un'azienda di spedizioni portando via 20mila euro di abiti di lusso. Il mese successivo stesso obiettivo, ma a Segrate, con i banditi che erano fuggiti con 24 colli in attesa di essere spediti, al cui interno c'erano borse e abiti di valore. A ottobre nella stessa notte erano stati svuotati una ditta di Trezzano - rubati oro, rame e nickel - e un magazzino Bartolini. In tutti i blitz erano stati utilizzati veicoli rubati per chiudere le strade e chiodi a tre punte.