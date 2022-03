Ruba in un market, era ai domiciliari per lo stesso motivo

Ha tentato di rubare in un minimarket ma è stato scoperto dal proprietario e arrestato dai carabinieri. E' successo a Milano, intorno a mezzanotte di martedì primo marzo. Nei guai un italiano di 50 anni, arrestato per furto aggravato ed anche per evasione.

Tutto è successo in viale Stelvio. Il titolare del market si è accorto che l'uomo aveva infranto la vetrina del negozio con un cacciavite e rubato monete dal fondo della cassa. I carabinieri si sono precipitati sul posto e l'hanno sorpreso lì. Da una verifica si è scoperto che, il 3 febbraio, aveva rubato all'interno di un kebab di via Savona con le stesse modalità. E per questo si trovava ai domiciliari, motivo per cui è stato arrestato anche per evasione.