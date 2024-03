Rubate le maschere alla compagnia teatrale: "Con quelle miglioriamo la giornata delle persone"

Quel bottino non ha nessun valore economico. Ma per loro, per la vittima, è la cosa più importante al mondo. L'Atelier teatro, compagnia teatrale milanese, ha denunciato sui social di aver subito la notte scorsa il furto di 12 maschere di commedia. "In zona Viale Tibaldi a Milano dei ladri hanno scassinato il nostro furgone, hanno trovato le valigie con le nostre maschere di commedia, hanno aperto i sacchetti protettivi e le hanno rubate. Ci hanno rubato le nostre maschere. Una dozzina, raccolte durante gli anni, realizzate da diversi artisti mascherai e divenute indispensabili per il nostro lavoro", hanno raccontato dal gruppo.

"Con queste maschere, quasi ogni giorno, portiamo spettacoli nelle piazze e nelle scuole, facendo del nostro meglio per migliorare un poco la giornata delle persone che incontriamo e per fare di questo piacere un mestiere che ci consenta di vivere dignitosamente", hanno proseguito, sottolineando l'importanza di quegli oggetti per loro.

"Il furto di queste maschere che non hanno un valore commerciale fuori dal circuito teatrale costituisce per noi un danno irreparabile e mette gravemente in crisi tutta la nostra attività. Le speranze sono minime, forse l'unica è che chi le ha rubate non sappia cosa farsene e le butti via o le rivenda. Offriamo una ricompensa economica a chiunque riesca a rintracciarle: in un mercatino, online, in un cestino o sotto un cespuglio", la speranza della compagnia. "Facciamo appello a tutti: amici, colleghi, vicini, spettatori, conoscenti. Aiutateci a condividere questo appello e - concludono - chiunque veda una delle maschere ci contatti urgentemente".