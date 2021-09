Tentano di rubare da Mediaworld e danneggiano involucri dei prodotti. Arrestati

Volevano rubare materiale elettronico da Mediaworld, ma sono stati scoperti e bloccati. E' successo intorno alle otto e dieci di venerdì sera nel punto vendita di viale Certosa a Milano. Protagonisti due georgiani di 34 e 28 anni, entrambi con alcuni precedenti.

I due, entrati nel negozio, hanno aperto gli involucri di alcuni prodotti con l'obiettivo di portarli via, ma sono stati visti e fermati dal personale della sicurezza che ha poi chiamato la polizia.

Gli agenti, arrivati sul posto, hanno arrestato entrambi per tentato furto aggravato.

Arrestata all'Esselunga

La stessa accusa di cui risponde una donna italiana di 31 anni sorpresa a "fare la spesa" di alcolici all'Esselunga di via Solari senza pagare. Il fatto alle cinque meno dieci di venerdì pomeriggio. La donna aveva preso alcune bottiglie di alcolici e si era diretta alle casse oltrepassandole senza pagare, ma il suo piano non è riuscito. La sorveglianza del supermercato ha chiamato la polizia, che ha arrestato la donna per tentato furto aggravato.