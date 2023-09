Furto affare di famiglia: prese mamma e figlia che vanno a rubare insieme

Insieme nella vita, insieme nel "lavoro". Due donne - una 20enne italiana e sua madre, che di anni ne ha 55 - sono finite nei guai mercoledì mattina dopo aver cercato di rubare all'interno del negozio Mediaworld di viale Troya, al Giambellino.

A entrare in azione, stando a quanto ricostruito dalla polizia, è stata proprio la giovane, che dopo aver fatto un giro tra le corsie, ha preso un computer da 700 euro che era in esposizione e lo ha nascosto in uno zaino. Il vigilante, che già la stava tenendo d'occhio, è subito intervenuto ma ha dovuto fare i conti con la reazione della madre della ragazza, che ha bloccato la guardia facendo così guadagnare la fuga alla 20enne.

La corsa delle due, però, è durata molto poco. La 55enne è stata fermata ancora nello store ed è stata denunciata con l'accusa di furto aggravato in concorso, mentre la ragazza è stata raggiunta poco distante e arrestata. Sua madre, hanno poi accertato gli agenti, doveva in realtà essere ai domiciliari, motivo per cui è stata anche accusata di evasione.