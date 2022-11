Cerca di anticipare il Black Friday e fa shopping gratis a Mediaworld

È entrato al Mediaworld, ha afferrato da uno scaffale uno smartphone da 300 euro e poi ha cercato di scappare verso l'uscita. E per lui sono scattate le manette. Un ragazzo di 24 anni, cittadino somalo, è stato arrestato per tentata rapina impropria dopo aver messo a segno un colpo al Mediaworld di via Carlo Troya a Milano (zona Lorenteggio).

Tutto è accaduto poco prima delle 15, come riferito dai poliziotti della questura. Un addetto alla sicurezza ha cercato di fermare il 24enne (invano) e ha poi chiamato il 112. Sul posto è intervenuta una volante della questura che ha rintracciato il giovane mentre stava cercando di scappare in direzione di piazza Napoli. Per lui sono scattate le manette ed è stato trattenuto nella camera di sicurezza della questura in attesa del processo per direttissima.

Poco dopo, intorno alle 16, i poliziotti hanno arrestato un 41enne marocchino che aveva rubato 150 euro di profumi dal negozio di Gutteridge di via Rovello (zona Cairoli). In questo caso il ladro è stato fermato da un passante intervenuto dopo che il titolare del negozio aveva lanciato l'allarme.