Le portano via la borsetta a messa e le svuotano il conto: due "milanesi" nei guai

Prima il furto (in chiesa e durante la messa), poi il prelievo (in Posta). Infine la denuncia. Un uomo e una donna di Rosate - lui 48enne incensurato, lei 44enne già nota alle forze dell'ordine - sono stati denunciati dai carabinieri per furto aggravato e indebito utilizzo di carte di credito.

Tutto è iniziato lo scorso 18 agosto quando all’interno della Chiesa Madonna di Pompei a Pavia quando una donna di 63 anni ha subito il furto della borsetta durante la funzione religiosa. Oltre agli effetti personali e il portafogli c'erano alcune carte di credito e prepagate. Proprio quest'ultime sono state utilizzate per un prelievo ad uno sportello automatico delle Poste. Prelievo che è fruttato 410 euro ai malviventi.

I carabinieri di Pavia sono arriva sono arrivati alla coppia analizzando le immagini riprese dalle telecamere a circuito chiuso. Entrambi sono stati convocati in caserma e denunciati.