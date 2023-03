Donna derubata durante la messa: e i ladri spendono 800 euro in pochi minuti

Il blitz in chiesa e lo shopping, tutto nel giro di pochi minuti. Furto domenica mattina nella parrocchia di Santa Maria del Suffragio a Milano, dove una donna di 85 anni è stata derubata mentre partecipava alla funzione religiosa. Verso le 9.30 è stata lei stessa a chiedere aiuto alla polizia, spiegando di essersi accorta - evidentemente troppo tardi - che la sua borsa era sparita dalla panca su cui l'aveva poggiata nella chiesa di corso 22 marzo.

Dopo pochi minuti sul cellulare della vittima sono arrivate delle notifiche della banca che segnalavano l'utilizzo della sua carta di credito. I ladri, hanno poi accertato i poliziotti, hanno acquistato con la carta di credito dell'anziana una collana da 800 euro e due stecche di sigarette.

Nella borsa rubata alla signora c'erano anche i documenti e 150 euro in contanti, oltre proprio alla carta, il cui pin era verosimilmente conservato su un pezzo di carta sempre nel portafogli. Gli agenti per ora non hanno trovato tracce dei malviventi.