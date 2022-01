Rubano portafogli in metro sotto gli occhi dei poliziotti

Erano appostati sulla banchina del metrò e hanno visto tutta la scena, i poliziotti della polmetro di Milano, quindi hanno arrestato immediatamente le borseggiatrici che avevano preso di mira una ragazza russa di trentotto anni.

E' successo alle sette e mezza di sabato pomeriggio a Cadorna, sulla banchina della linea due (verde). All'arrivo del treno, la vittima ha fatto per entrare nel vagone ma una delle malviventi le si è messa davanti per disturbarla mentre l'altra, da dietro, con la mano avvolta in un foulard, le ha sfilato il portafogli dalla borsetta.

L'arresto

I poliziotti, vista la scena, hanno immediatamente bloccato le due donne, identificate come bosniache di quarantatré e trentasei anni, già note alle forze dell'ordine. Le due sono state arrestate per furto aggravato mentre il portafogli è stato restituito alla proprietaria.