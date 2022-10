La 17enne incinta e la 15enne ('finta incinta') arrestate in metro a Milano

Una aveva nascosto i soldi nel reggiseno. L'altra li aveva messi in tasca. Due ragazzine - una 17enne e una 15enne, entrambe cittadine serbe ed entrambe residenti nel campo rom di Monte Bisbino a Milano - sono state arrestate domenica pomeriggio a Milano con l'accusa di furto aggravato in concorso dopo aver derubato una 29enne indiana del suo portafogli con all'interno mille euro in contanti.

Il blitz delle due - che sono entrate in azione con una connazionale 20enne, poi denunciata - è scattato verso le 13.30 a bordo di un treno della M2 in arrivo in stazione centrale. Le tre si sarebbero avvicinate alla vittima, che era in compagnia del marito e dei figli, e le hanno portato via il denaro, dandosi poi alla fuga. Rincorse dalla stessa 29enne e da altri passeggeri, le ladre sono state bloccate dal personale Atm e dai carabinieri del Radiomobile, che stavano effettuando dei servizi di controllo in metro in collaborazione con l'azienda di trasporti.

A quel punto la 17ene ha consegnato 250 euro, mentre la 15enne 50 che aveva nascosto nel reggiseno. La giovanissima ha detto di avere 12 anni - così da evitare guai con la giustizia - ma l'esame osseo svolto in ospedale ha svelato la sua reale età di 15 anni. E sempre in ospedale è stato accertato che, contrariamente a quanto riferito, la minorenne non era incinta. La 17enne e la 20enne, invece, sono realmente in stato interessante. Le due sorprese con i soldi sono state arrestate, mentre la terza ragazza è stata denunciata a piede libero.