Scippa un telefono in metro, ma gli agenti lo seguono da 5 fermate: ladro arrestato

A Cadorna avevano capito che non era un "normale" passeggero. E così hanno deciso di tenerlo d'occhio e di salire a bordo con lui, senza mai perderlo di vista. Cinque fermate dopo, a Centrale, hanno avuto la prova che ci avevano visto giusto.

Gli agenti della Polmetro hanno arrestato giovedì un uomo di 50 anni, cittadino tunisino, accusato di furto per aver scippato il cellulare a un viaggiatore a bordo della metro M2. Le strade del ladro e dei poliziotti, impegnati proprio nei servizi anti borseggio, si sono incrociate nel mezzanino di Cadorna, dove gli investigatori lo hanno notato passeggiare con fare sospetto tra la gente in attesa del treno.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Quando il 50enne è salito in metro, gli agenti lo hanno seguito e, tenendosi a distanza di sicurezza, hanno continuato a monitorarlo. Mentre il vagone arrivava nella fermata di piazza Duca d'Aosta, il borseggiatore è entrato in azione e, dopo aver rubato il telefono, ha sfruttato l'apertura delle porte per tentare la fuga. Purtroppo per lui, però, dietro c'erano proprio i poliziotti, che lo hanno immediatamente raggiunto, bloccato e arrestato.