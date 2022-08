Furto in metrò, in quattro rubano 3.500 euro a un uomo: c'è anche un 12enne

C'era anche un ragazzino di 12 anni tra coloro che hanno compiuto un furto in metropolitana, sulla linea 3 presso la fermata Duomo, martedì sera intorno alle sette e mezza. Furto sventato perché la vittima, un egiziano di 45 anni in compagnia della moglie e di due figli, si è accorta di tutto e ha consentito agli agenti di polizia, presenti sulla banchina, di bloccare quasi tutti i responsabili.

Agli arresti è finita una ragazza di etnia rom di 19 anni nata in Spagna, mentre un 16enne nato in Romania è stato indagato e un 12enne nato a Milano è stato segnalato per eventuali provvedimenti su minori di anni 14. I tre non sono parenti tra loro. All'appello manca una complice a cui la 19enne ha passato la refurtiva (3.500 euro in contanti) e che è riuscita a fuggire.

All'arrivo di un treno della metropolitana, e all'apertura delle porte, il 12enne si è 'parato' davanti alla famiglia egiziana, mentre gli altri si sono messi in cerchio intorno all'uomo per facilitare il furto da parte della 19enne: questa ha messo la mano nel borsello del 45enne e ha sottratto la 'mazzetta' di banconote. Lui se n'è accorto e ha dato l'allarme, ma la 19enne ha fatto in tempo a passare le banconote a una complice riuscita a dileguarsi. La polizia, presente in banchina, ha bloccato invece l'autrice materiale del furto e i due minorenni, che non sono parenti tra loro.