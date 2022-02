"Cerco la ragazza coi capelli rossi che mi ha aiutato a riconoscere i ladri in metro"

Vittima di un borseggio sul treno della metropolitana di Milano, riesce a individuare i responsabili e a farsi restituire almeno i documenti grazie a una testimone che ha 'inchiodato' i ladruncoli alle loro responsabilità. Ora lancia un appello tramite MilanoToday per ritrovare la ragazza che le ha segnalato il furto e poterle dire grazie. Vi proponiamo la sua lettera integrale, per segnalazioni potete scrivere a milanotoday@citynews.it.

Mi chiamo Raffaela e vi scrivo principalmente perché non so come contattare una ragazza gentilissima che mi ha aiutata questa mattina a individuare 3 ragazzi che mi avevano rubato il portafogli e il porta documenti. Ero in metro intorno alle 8.30, con l'esattezza avevo appena fatto il cambio di linea rossa/lilla a lotto e stavo per prendere il treno.



Questa ragazza gentilissima, con i capelli rosso acceso quasi viola, mi ha avvisata che aveva visto 3 ragazzi prendermi qualcosa dalla borsa. Io non mi ero accorta di nulla.

Saliamo in metro e vado direttamente da uno di questi ragazzi, che avranno avuto 15 anni, pregandolo di ridarmi il portafogli e dicendogli che la ragazza li aveva visti quindi era inutile negare. Ovviamente lui ha negato tutto, e la ragazza si è nuovamente avvicinata a me accusandolo apertamente e indicandomi anche i 2 suoi amici che hanno contribuito, e minacciandolo che avrebbe chiamato la polizia. Poi loro sono usciti dalla metro e io li ho seguiti, ma la ragazza è rimasta sulla metro ed è andata via.



Non ho avuto modo e tempo di chiederle il nome e di ringraziarla, perché se non ci fosse stata lei sicuramente non sarei riuscita a fermare quei ragazzi.



Con le lacrime agli occhi li ho pregati di ridarmi almeno i documenti e di tenersi i soldi, e davanti alle minacce di andare dalla polizia, alla fine uno di loro è tornato indietro e mi ha ridato ciò che mi avevano sottratto. Ovviamente i soldi non c'erano più, ma almeno i documenti e il bancomat erano ancora dentro.



Vorrei tanto ringraziarla, se foste così gentili da poter pubblicare il mio messaggio, magari si riconosce e può contattarmi.



Grazie mille

Raffaela