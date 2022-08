Segue una ragazza da Centrale a Loreto e la deruba, ma 'in viaggio' con lui c'è la polizia

Lui seguiva la "preda", gli agenti seguivano lui. Un ragazzo di 21 anni, cittadino algerino, è stato arrestato giovedì in metro a Milano dopo aver derubato una ragazza che stava viaggiando sulla linea M2. Il primo contatto tra ladro e vittima è avvenuto nella fermata di Centrale, dove il 21enne ha iniziato a tenere d'occhio la giovane, che era in attesa del treno.

Quello che non poteva sapere, però, è che dietro di lui c'erano i poliziotti della Polfer in borghese, che lo hanno "marcato" a vista per tutto il viaggio. Quando a Loreto il ragazzo si è avvicinato alla donna e le ha strappato il cellulare, gli agenti sono subito intervenuti e lo hanno bloccato e dichiarato in arresto con l'accusa di furto aggravato.

Lo stesso reato di cui deve rispondere una 31enne, cittadina ucraina, anche lei fermata dalla Polfer. La ladra è stata bloccata in serata nella stazione di Rogoredo dopo aver rubato della merce in un negozio nascondela nella borsa. A scoprirla è stato un addetto alla sicurezza del locale che ha poi dato l'allarme agli agenti.