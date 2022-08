Moglie e marito derubati a Milano: ladri in fuga col bottino di lusso (sparito dall'Audi)

Erano certi che quei due uomini volessero aiutarli. E così si sono fidati, sbagliando. Moglie e marito, entrambi cittadini dell'Arabia Saudita, sono stati derubati venerdì pomeriggio a Milano, dove si trovano per motivi di turismo.

Stando a quanto finora ricostruito dalla polizia, il blitz dei malviventi è avvenuto verso le 15.30 in via Edmondo De Amicis. La coppia era ferma lì in attesa dei soccorsi dopo aver forato lo pneumatico dell'auto presa a noleggio, un'Audi A8. Improvvisamente al 69enne e alla compagna si sono presentati due uomini - descritti come italiani - che si sono offerti di dare una mano, avvicinandosi così al veicolo.

Nel giro di pochi attimi, i ladri hanno fatto sparire tutto e sono fuggiti con una borsa Louis Vuitton al cui interno c'erano 4mila dollari e 2mila euro in contanti, più una valigia della casa di moda francese piena di vestiti fermati. Quando moglie e marito si sono accorti del furto, hanno dato l'allarme alla polizia ma ormai era già troppo tardi.