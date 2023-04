Spacca una vetrina per rubare 33 euro di monete: arrestato

Un ragazzo di 18 anni è stato arrestato dai carabinieri dopo aver svaligiato il Mondadori store di via Palestro a Legnano (hinterland nord-ovest di Milano) nella notte tra venerdì e sabato 29 aprile.

Tutto è accaduto intorno alle 5.30 quando i militari del nucleo radiomobile hanno notato che una vetrata della libreria era stata danneggiata. I carabinieri sono quindi intervenuti e una volta entrati nella libreria hanno trovato il 18enne che, resosi conto di essere alle strette, ha cercato di nascondersi all'interno di uno sgabuzzino. Il giovane aveva asportato dalla cassa alcune monete per circa 33 euro, tutte restituite al proprietario. Per il 18enne, irregolare in Italia, sono scattate le manette con l'accusa di furto aggravato.