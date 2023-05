Ruba un monopattino ma il proprietario lo sorprende: lo ferisce coi cocci di vetro

Ha tentato di rubare un monopattino elettrico dalla terrazza di un'abitazione. Scoperto dal proprietario, lo ha minacciato e aggredito, ferendolo, per poi fuggire a piedi. Ma è stato catturato dai carabinieri.

È successo venerdì pomeriggio a Paderno Dugnano. L'uomo, un 33enne marocchino con precedenti e senza fissa dimora, si è recato sulla terrazza di un appartamento in via Derna e ha afferrato un monopattino elettrico. Ma il proprietario ha sorpreso il ladro. Questi lo ha minacciato e aggredito con i cocci di una bottiglia di vetro, procurandogli anche una lieve ferita alla mano, ed è scappato a piedi in un parco nelle vicinanze.

Il proprietario nel frattempo ha chiamato il 112. Sul posto si sono recati i carabinieri, che hanno individuato e bloccato il malvivente, risultato anche inottemperante a un provvedimento di espulsione emesso dalla prefettura di Verbania ad aprile 2023. Per questo motivo l'uomo è stato arrestato e portato nel carcere di Monza, mentre la vittima, un marocchino di 24 anni, è stata medicata sul posto dai sanitari del 118.