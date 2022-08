Il titolare del negozio che insegue il ladro e lo fa arrestare

Ha approfittato della distrazione del titolare del negozio e si è avvicinato alla cassa riuscendo a rubare 200 euro. Poi è fuggito. Ma a rincorrerlo è stato lo stesso proprietario dell'attività che, nel frattempo, ha allertato anche la polizia.

Il fatto è accaduto nella serata di lunedì 29 agosto a Monza all'interno di un money transfer. A rubare dalla cassa un uomo di 34 anni, originario del Marocco e irregolare in Italia dal 2019. L'uomo era già noto alle forze dell'ordine di Milano e Piacenza per aver compiuto furti e rapine all'interno di alcuni centri commerciali delle due province.

La sua fuga è durata poco. Gli agenti della volante della questura di Monza lo hanno bloccato nei pressi del negozio. Il 34enne è stato arrestato in flagranza per furto aggravato ed è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria Il giorno dopo si è tenuto il processo per direttissima: è stato convalidato l'arresto ed è stata disposta la misura cautelare dell’obbligo di firma presso l'ufficio di polizia.

Al termine dell'udienza - grazie al posto messo a disposizione dalla direzione centrale per l’Immigrazione del dipartimento della Pubblica sicurezza - per il 34enne è scattata anche l'espulsione. L'uomo è stato accompagnato dagli agenti della questura monzese al Cpr di Milano dove sarà trattenuto per il tempo necessario all’esecuzione del provvedimento espulsivo per il definitivo allontanamento dall’Italia.