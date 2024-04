Il testimone detective che fa un video ai ladri (e ne fa arrestare uno)

Incastrato dal video del testimone. Un uomo di 45 anni, un italiano con numerosi precedenti, è stato arrestato giovedì pomeriggio a Milano con l'accusa di furto aggravato in concorso dopo aver cercato di rubare una moto insieme a una complice, per il momento fuggita.

Il blitz dei due è andato in scena verso le 15.15 in via dall'Ongaro, dove hanno forzato il lucchetto della catena di una Honda Africa twin e l'hanno caricata a bordo di un furgone. Le loro mosse, però, non sono sfuggite a un passante che ha allertato la polizia e ha poi girato un filmato dei due che si allontanavano, riprendendo anche la targa del mezzo.

Quando gli agenti sono arrivati, hanno riconosciuto l'uomo e si sono quindi subito diretti verso il vicino campo nomadi di via Bonfadini, sapendo che presumibilmente lo avrebbero trovato lì. Ed effettivamente proprio lì i poliziotti hanno rintracciato il furgone, con la moto ancora all'interno. Con una perquisizione a casa del 45enne gli investigatori hanno trovato anche gli abiti che indossava al momento del furto, gli stessi che si vedevano nella clip girata dal testimone. Per lui sono quindi scattate le manette.