La coppia di milanesi derubata della moto durante un tour in Sicilia

Erano tornati in Sicilia, dopo alcuni anni, per un giro turistico in moto, ma durante la tappa a Palermo hanno subìto il furto del mezzo. È successo nella notte tra il 2 e il 3 novembre in via Corazza.

I due turisti, entrambi milanesi di 32 anni, avrebbero voluto fare un tour della Sicilia per il loro anniversario di fidanzamento. Ma, venerdì mattina, al risveglio, hanno constatato che la loro Honda Africa Twin non c'era più. Così, affranti, hanno diffuso un appello, spiegando che il capoluogo era la prima tappa di un giro che avrebbe toccato anche Marsala, Agrigento, Modica, Siracusa e Taormina. "Non vedevamo l'ora di ritornare", hanno spiegato. Ora sono aggrappati alla possibilità che la moto venga ritrovata.