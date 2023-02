La banda, capitanata dal milanese "Gatto", che rubava le moto di lusso a Rimini

Con base nel Milanese, depredavano motociclisti delle loro moto in riviera romagnola durante eventi e raduni come la World Ducati Week o la MotoGp. In pochi secondi riuscivano a caricare moto da 200 chili su un furgone e scappare alla velocità della luce. La banda imperversava in riviera durante l'estate del 2018, poi i carabinieri si sono messi sulle loro tracce scoprendo che i bolidi venivano trasportati nell'area metropolitana di Milano, dove venivano 'smembrati' dei pezzi, poi rivenduti a ignari motociclisti o trasportati all'estero.

L'inchiesta, terminata nel 2019, aveva portato a 17 ordinanze di custodia cautelare. Ora, al Tribunale di Rimini, sono a processo sette uomini, accusati di fare parte della banda, al cui vertice si trovavano due uomini residenti a Cinisello Balsamo della famiglia Braidich, uno dei quali è soprannominato "Gatto". Secondo le accuse, sette persone (tra cui i due al vertice) commettevano i furti, mentre altri tre mettevano a disposizione i furgoni per il trasporto nel Milanese dei bolidi rubati. Ulteriori tre componenti della banda garantivano stabilmente l'acquisto delle moto e dei pezzi smontati, mentre uno di loro forniva anche il supporto logistico nella zona tra Rimini e Riccione.

Gli imputati, accusati di associazione a delinquere, rischiano fino a 7 anni di reclusione. Il processo, per ascoltare altri testimoni, è stato aggiornato al prossimo 14 marzo.