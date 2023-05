Ecco come rubano le moto in centro a Milano

Cinque persone sono state arrestate dalla polizia di Milano dopo il furto di una moto in pieno centro. La banda, composta da italiani tra 24 e 55 anni, è stata bloccata martedì pomeriggio dagli uomini della Squadra investigativa del Commissariato Centro.

I cinque, stando a quanto ricostruito dalla questura, erano a bordo di un furgone a noleggio e di un'automobile. Giravano nelle vie attorno a piazza Fontana, quando sono stati notati dai poliziotti in borghese. Dopo diversi giri, la banda si è fermata in largo Schuster per caricare una moto Bmw sul furgone. A quel punto gli agenti sono intervenuti per impedire il furto.

La tecnica usata dai ladri di moto

I due a bordo del furgone hanno forzato il bloccasterzo della moto mentre l'altra autovettura è stata parcheggiata dinanzi a loro per nasconderli da sguardi indiscreti. Una volta caricata la moto sul furgone si sono allontanati. Prima di essere fermati.

Tutti e cinque sono stati arrestati e, in seguito alla convalida degli arresti, è stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di tre di loro, mentre agli altri due è stata applicata la misura dell'obbligo di firma.