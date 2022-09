Il custode del palazzo che fa finire in manette tre ladri

Incastrati dal custode. Tre ragazzi, tutti italiani tra i 19 e i 21 anni, sono stati arrestati nella notte tra lunedì e martedì a Milano con l'accusa di furto aggravato in concorso dopo aver cercato di rubare un motorino parcheggiato in via Bramieri, in zona Porta Nuova.

A dare l'allarme è stato il custode di uno stabile vicino, che ha notato dalle telecamere di sicurezza del palazzo i tre che armeggiavano sullo scooter. Al loro arrivo, i carabinieri del Radiomobile hanno sorpreso i giovani ancora nei pressi della moto, che aveva già il nottolino di accensione forzato.

Per i tre, trovati anche in possesso di arnesi atti allo scasso, sono quindi scattate le manette. I presunti ladri - solo il più giovane aveva già precedenti - saranno processati per direttissima.