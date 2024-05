Spingono il motorino perché non si accende, ma non era loro

Li hanno visti mentre cercavano di rubare un motorino e gli agenti di polizia sono giunti sul posto proprio quando i malviventi stavano tentando di metterlo in moto spingendolo. Arrestati per tentato furto due italiani di 39 e 56 anni.

Il colpo è stato messo a punto nei primi minuti del 1° maggio, a mezzanotte e mezza, in via Paolo Maspero, in zona Calvairate. I due ladri sono stati beccati mentre maneggiavano per portar via lo scooter.

Allertati, gli agenti sono arrivati pizzicando i malviventi proprio nell’atto di accendere il motorino per darsi alla fuga, ma sono stati fermati.