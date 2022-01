Ladri nel negozio delle sorelle Rodriguez: papà Gustavo insegue e blocca i ladri

Ladri nel negozio di abiti e accessori aperto a dicembre da Belen e Cecilia Rodriguez in corso di Porta Ticinese a Milano, il Sister's Market. E' successo mercoledì 26 gennaio. I malviventi hanno tentato di rubare un paio di scarpe ma sono stati bloccati dal padre delle due celebri sorelle, Gustavo, che li ha inseguiti all'esterno per circa duecento metri, riuscendo a bloccarli e a recuperare il maltolto.

La vicenda è stata resa nota sui social network da Cecilia Rodriguez: "Oggi sono entrati dei ragazzi a misurare delle cose", ha detto in una storia Instagram spiegando che i ragazzi, dopo avere indossato il paio di scarpe, sono usciti e camminavano tranquillamente per la strada. Nel frattempo, il padre delle due sorelle si è reso conto dell'ammanco e li ha cercati (e trovati) all'esterno. e poi dalla sorella Belen, che, in una storia Instagram, ha scritto: "Hanno provato a rubare questo paio di scarpe, lui ha capito la situazione e ha corso dietro ai ladri per 200 metri!! Per poi prenderli e chiedergli di restituirle!! #orgoglioargentino".

Il negozio devolve il ricavato in beneficenza

Il negozio è stato aperto poco prima di Natale in collaborazione con l'associazione Admo. Belen e Cecilia hanno messo in vendita abiti ed accessori indossati ai vari eventi a cui partecipano. Il ricavato è devoluto in beneficenza al Centro Maria Letizia Verga che comprende il Centro di Oncoematologia Pediatrica e il Centro Trapianto di Midollo Osseo, della Fondazione Mbbm Ospedale San Gerardo di Monza, punto di riferimento nazionale per la cura delle leucemie ed emopatie del bambino.