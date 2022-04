Svaligiato negozio di maglie vintage di calcio: colpo da 50mila euro

Magliette e divise di calcio vintage rubate. Colpo da 50mila euro al temporary store di via Palermo angolo corso Garibaldi, centro di Milano, nella notte tra giovedì 28 e venerdì 29 aprile.

In base a quanto ricostruito dalla questura, i ladri hanno preso circa 150 euro dalla cassa, per poi sottrarre diversi completi da calcio, datati dagli anni '90 in poi, comprese alcune maglie autografate. Il furto è stato denunciato nella mattina di venerdì 29, dopo che i dipendenti del negozio hanno trovato la porta con il chiavistello rotto e si sono accorti dell'ammanco.

Le magliette rubate, riferisce la titolare dal temporary store, hanno un valore di circa 500 euro l'una. Tra quelle sottratte alcune sono autografate da Christian Vieri, Zlatan Ibrahimovi? e Mauro Icardi, mentre altre erano state indossate da Cristiano Ronaldo. Decine le divise sottratte, anche di squadre straniere come il Manchester. Secondo i negozianti, vista l'ingente quantità di merce rubata, è probabile che i malviventi, entrati dopo aver rotto la serratura della porta di ingresso, siano scappati con un furgone.