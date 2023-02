Milano, svaligiato il temporary shop: rubati 40mila euro di vestiti

Colpo grosso dei ladri nella notte in corso di Porta Ticinese a Milano, dove è stato svaligiato un temporary shop che si trova al civico 73. L'allarme è scattato verso le 7 di giovedì mattina, quando il titolare - un italiano di 49 anni - è andato ad aprire il negozio e ha trovato il cancello e la porta d'ingresso forzati.

Nel locale non era rimasto praticamente più nulla. Stando a una prima ricostruzione, pare che i malviventi - entrati in azione col buio - abbiano portato via abiti di diverse griffe per un valore di circa 40mila euro.

Gli specialisti della Scientifica hanno effettuato tutti i rilievi del caso nella speranza di trovare tracce utili per identificare i ladri. Una mano potrebbe arrivare anche dalle telecamere di videosorveglianza della zona, che potrebbero aver ripreso parte del colpo.