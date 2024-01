Colpo nel negozio in centro: ladri in fuga con un bottino da 50mila euro

Il colpo alla vetrata per creare una via d'accesso. Poi la fuga con il bottino. Furto riuscito nella notte tra giovedì e venerdì in un negozio di ottica di via Giosuè Carducci, in pieno centro a Milano. A finire nel mirino dei ladri, al momento rimasti ignoti, è stata la "Optical Kino", il cui store si trova al civico 38.

I banditi sono entrati in azione poco prima delle 3. Dopo aver sfondato il vetro, sono riusciti a fare accesso nel negozio, che è stato messo completamente a soqquadro. I malviventi sono poi riusciti a far perdere le proprie tracce con occhiali da sole e da vista per un valore di almeno 50mila euro.

Quando gli agenti delle Volanti sono arrivati sul posto, non c'era già più traccia dei fuggitivi. Gli specialisti della Scientifica hanno effettuato tutti i rilievi del caso nella speranza di repertare qualche traccia utile a dare un nome e un volto ai ladri.