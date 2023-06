Auto come ariete e martellate alle vetrine: colpo da 70mila euro nel negozio di telefoni

La macchina lanciata a tutta velocità contro l'ingresso per aprire un varco. I colpi di martello per spaccare le vetrine e mettere le mani sul bottino. La refurtiva caricata in un'altra auto in fretta e furia. E la fuga, per ora riuscita.

Colpo a segno mercoledì notte in un negozio di telefoni a Milano, svaligiato da una banda entrata in azione verso l'1.30. A finire nel mirino è stato il locale "Rider store", che si trova nel distributore Eni in piazza Serafino Belfanti, in zona Vigentino. A scoprire il raid sono stati i carabinieri del Radiomobile, "attirati" dall'allarme della pompa di benzina. Una volta lì, i militari hanno trovato una Fiat 500 L abbandonata davanti al negozio ed evidentemente utilizzata come ariete per entrare nello store, praticamente svuotato.

I ladri - almeno in quattro, tutti con il volto coperto da un passamontagna - sono poi scappati a bordo di un'altra macchina, un'Alfa Romeo risultata rubata, dopo aver messo cellulari e tablet nel bagagliaio. Stando a quanto denunciato dal titolare, un milanese 48enne, il bottino supererebbe i 70mila euro di valore. Gli investigatori hanno chiaramente raccolto tutte le prove che potrebbero servire a dare un nome e un volto ai componenti della banda. Una grande mano potrebbe arrivare dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza del negozio e del distributore, che dovrebbero aver ripreso tutte le fasi dell'assalto.

E un assalto simile - con lo stesso obiettivo, cellulari e materiale tecnologico - era andato in scena nella notte tra domenica e lunedì a Cambiago. In quel caso il blitz era scattato alla Esprinet, azienda che si occupa di logistica, ed era fallito soltanto grazie all'intervento di una guardia giurata, che aveva esploso nove colpi di pistola per mettere in fuga i malviventi. I ladri - evidentemente specializzati - avevano lasciato chiodi a tre punte sull'asfalto e avevano bruciato quattro auto per ritardare l'intervento delle forze dell'ordine cercando poi di abbattere il cancello della ditta con due furgoni. Dopo il raid, i carabinieri avevano sequestrato nelle strade attorno al capannone 14 macchine, tutte risultate rubate e tutte verosimilmente portate lì dalla banda per la fuga.