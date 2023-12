Il furto nella boutique in pieno centro: come hanno agito i ladri. Video

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In due hanno distratto i commessi, chiedendo informazioni e provando abiti. Il terzo ha tagliato la placca anti taccheggio e ha afferrato il bottino. Poi insieme sono fuggiti o almeno ci hanno provato. Perché ad aspettarli fuori hanno trovato i poliziotti, che li hanno arrestati. In manette, con l'accusa di furto aggravato, sono finiti tre uomini di 67, 66 e 62 anni, sloveno il più piccolo, serbi gli altri due.

I tre martedì scorso sono stati fermati dagli agenti della VI sezione della squadra mobile, guidati da Marco Calì e Michele Scarola, dopo aver rubato una borsa Yves Saint Laurent dal valore di 2.300 euro da una boutique di via Cusani, in pieno centro a Milano.

Il gruppo è stato notato dagli investigatori della squadra anti borseggio mentre si aggirava tra i negozi, entrando e uscendo senza mai fare acquisti. Dopo che hanno fatto lo stesso nel locale di via Cusani, sono stati raggiunti in via Broletto e bloccati, ancora con il bottino addosso. Il loro blitz è stato interamente ripreso dalle telecamere di video sorveglianza, che hanno immortalato il 67enne e il 62enne mentre si fingevano clienti lasciando così campo libero al terzo uomo, che ha preso la borsa.