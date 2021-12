Ladri vanno a rubare in un negozio: la proprietaria li chiude dentro e gli operai li bloccano

Senza via d'uscita. Due uomini, un 23enne e un 26enne, sono stati arrestati martedì pomeriggio a Milano al termine di un tentativo di furto abbastanza movimentato. I due - entrambi georgiani ed entrambi irregolari - verso le 15 sono entrati in un negozio di antiquariato di via Pisacane fingendosi clienti.

Stando a quanto ricostruito e riferito dalla polizia, approfittando di un attimo di distrazione della titolare si sarebbero impossessati di una borsa e uno zaino che erano nel locale, nascondendo il bottino in un secondo borsone che avevano portato con sé. A quel punto, i due si sarebbero avviati all'uscita, ma la vittima si sarebbe accorta di quanto accaduto e avrebbe chiuso la porta del negozio, cancellando ogni via di fuga per loro.

Il 23enne e il 26enne hanno quindi cercato di convincere la donna ad aprire la porta, ma i rumori hanno attirato degli operai che stavano lavorando nel cortile del palazzo che ospita il locale. I manovali sono immediatamente intervenuti per capire cosa stesse succedendo e hanno così trattenuto i due fino all'arrivo della polizia, che li ha poi arrestati.

La stessa sorte, un'ora prima, era toccata a una 18enne italiana, fermata dopo un furto all'Oviesse di via Spadari. La giovane aveva rubato scarpe e intimo per 100 euro prima di essere bloccata dalla guardia giurata e arrestata dagli agenti delle Volanti.