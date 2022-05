Le offre da bere, poi le ruba il cellulare e il portafogli

Ha fermato una ragazza di 21 anni che stava passeggiando insieme al fidanzato, nella notte tra giovedì e venerdì, e le ha proposto di offrirle da bere qualcosa. Poi l'ha rapinata, ma è stato arrestato dalla polizia.

E' successo in Darsena intorno a mezzanotte e mezza. Protagonista un ragazzo marocchino di 25 anni che, imbattutosi nella coppia, si è rivolto a lei proponendosi di offrirle da bere una birra in un locale delle vicinanze. La giovane ha accettato e tutt'e tre si sono recati nel bar.

Ma, mentre erano in attesa delle birre, il 25enne si è allontanato rapidamente. Un comportamento sospetto. La ragazza ha immediatamente controllato la borsa, scoprendo di non avere più il cellulare e il portafogli. Insieme al fidanzato si è quindi portata all'esterno del locale per inseguire quell'altro, che intanto si era dato alla fuga. La coppia ha intercettato una pattuglia di polizia, del commissariato Ticinese, e ha chiesto aiuto agli agenti. Questi, dopo una breve ricerca in zona, hanno bloccato e arrestato per furto aggravato il 25enne in viale D'Annunzio. Aveva ancora la refurtiva.