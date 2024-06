Ladri in azione all'oratorio: rubate birre, salamelle e patatine

Birra, olio per friggere, salamelle. È l'oggetto di un furto subito da un oratorio della periferia di Milano nella notte del 4 giugno. Siamo in piazza Ovidio, oratorio di San Nicolao della Flue, precisamente nella zona adibita a paninoteca. Il bottino ammonta a 60-80 litri di birra, patatine fritte, 40 salamelle, 30 litri di olio per friggere. E i ladri non si sono premurati di lasciare tutto in ordine, ma hanno gettato sporcizia e rifiuti un po' ovunque.

Mercoledì 5 avrebbe dovuto essere l'ultimo giorno d'apertura della paninoteca, prima della pausa estiva. I volontari si sono rimboccati le maniche e hanno permesso che l'attività andasse avanti. "L'oratorio - si legge sulla pagina Instagram di San Nicolao della Flue - ha sempre aperto le porte a chiunque, ma essere derubati in questa maniera fa tanto male alla nostra comunità".